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В НБУ відкинули звинувачення Рожкової в цензурі

Пресслужба регулятора заявила про "відвертий наклеп" зі сторони Рожкової.

В НБУ відкинули звинувачення Рожкової в цензурі
Фото: пресс-служба НБУ

Департамент комунікацій Національного банку відкинув звинувачення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової в цензурі. В той же час там визнають, що просили її самостійно відредагувати текст інтерв'ю, яке вона дала виданню "НВ".

Про це йдеться в коментарі керівниці пресслужби НБУ Галини Калачової.

"Є речі, яких ти не дуже можеш уявити, і от вони з тобою трапляються. Як-от ситуація, коли спікер судиться з інституцією, публічно озвучує негативні меседжі в адресу керівника та команди, а потім просить Департамент комунікації це погодити. А якщо ДК, згідно закріплених за ним функцій виявляє репутаційні ризики для інституції та просить спікера самостійно відредагувати текст, то спікер зводить на департамент відвертий наклеп", - написала вона у фейсбуці.

Калачова запевнила, що Департамент комунікацій НБУ не надавав "НВ" жодної альтернативної версії інтерв’ю.

"Мені прикро, що члени правління НБУ вдаються до перекручування фактів, наклепів, та провокують ЗМІ на публікацію недостовірної інформації", - написала вона.

Нагадаємо, що 10 березня сайт "НВ" опублікував інтерв'ю з Рожковою, яке, за словами спікерки, департамент комунікацій Нацбанку намагався заборонити.

За попереднє інтерв'ю газеті Kyiv Post Рожкова отримала догану, а її повноваження серйозно урізали.

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