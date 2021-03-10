Голова НБУ Кирило Шевченко захворів на COVID-19

За його словами, почувається він нормально.

Глава Національного банку України Кирило Шевченко захворів на COVID-19 та перебуває на самоізоляції.

Про це він повідомив у Facebook.

“Почуваю себе нормально, зберігаю оптимізм. Сподіваюсь на швидке одужання та повернення в offline життя”, - написав Шевченко.

За інформацією “Інтерфакс-Україна”, минулого тижня Шевченко був в короткостроковій відпустці, його обов'язки тимчасово виконував заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

Нагадаємо, 5 березня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу, яке зараз спостерігається в світі.

"Британську" мутацію ковіду виявили у відібраних на Івано-Франківщині зразках.

За минулу добу в Україні зафіксували 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.