На щеплення від коронавірусу записалися вже 200 тисяч українців

Станом на 10 березня на щеплення від коронавірусу записалися 200 тисяч українців.

Про це повідомив керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік, передає Радіо НВ.

Перед тим як запросити на отримання щеплення, застосунок може надіслати запит щодо підтвердження регіону, в якому мешкає людина, розповів Банік.

"Найімовірніше, ми запитаємо, чи точно для людини цей регіон ще є актуальним - хтозна що може трапитись, людина може переїхати тощо. І друге - ми запропонуємо обрати пункт щеплення, дату та час, адже не всі лікарні проводять щеплення, є певні пункти вакцинації", - пояснив він.

Українцям, чия черга на вакцинацію дійшла, крім сповіщення в застосунку "Дія", надійде дзвінок від їхнього сімейного лікаря, якщо вони укладали з ним декларацію.

"У чому особливість сімейних лікарів? Вони безпосередньо, коли буде щеплення, самі ще додатково зателефонують людині. Ми надішлемо сповіщення, сімейний лікар зателефонує і так само запропонує записатися, обрати дату та час, ви продиктуєте, і він запише", - пояснив керівник проєкту "Дія".

Нагадаємо, 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. Для цього необхідно зареєструватися через платформу «Дія», на сайті або через мобільний додаток. Зазначалося, що перші 5 днів нею скористалися понад 155 тисяч громадян (як починалась вакцинація, читайте в матеріалі LB.ua "Щеплені і щасливі").

Проте чергою це назвати складно, адже користувачі не отримують жодного порядкового номера і не знають, скільки людей зареєструвалося перед ними. «Дія» також не повідомляє навіть приблизних термінів вакцинації для зареєстрованих громадян. Крім того, незрозуміло, чи потрібно реєструватися в лист очікуванням людям, які належать до пріоритетних груп. Що не так із чергою на вакцинацію від ковіду, читайте в матеріалі LB.ua.

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники. Водночас з одного відкритого флакона вакцину може отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації - "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

Позапланово вже вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як повідомляли, в Києві запустили форму на вакцинацію від ковіду для громадських діячів.

Голова МОЗ вважає,що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.