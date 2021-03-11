У Києві підтвердили ще 853 випадки захворювання на коронавірус, померли 25 людей

Про кількість вакцинованих від ковіду в столиці не повідомляється.

У Києві за минулу добу виявили 853 хворих на коронавірус, померли 25 людей, одужали 534 пацієнти.

Про це інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

До лікарень столиці госпіталізували 129 пацієнтів.

Про кількість вакцинованих від ковіду в Києві не повідомляється.

Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 144 014. За період пандемії у столиці зафіксовано 2 834 летальних випадки від коронавірусу.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 9 тис. хворих на ковід, 4 250 осіб госпіталізували. Одужали 5 330 пацієнтів, 262 людей померли.

Крім столиці, найбільше нових випадків хвороби зафіксовано у Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Згідно з прогнозом Національної академії наук, смертність від COVID-19 за 2-3 тижні може сягнути пікових значень осінньої хвилі. У НАН констатували, що нова хвиля характеризується також важчим перебігом серед людей середнього віку, ніж було восени.