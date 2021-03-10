Британський штам COVID-19 смертоносніший за попередні на 64%, - дослідження

Дослідники порівняли дані приблизно 55 тис. пар учасників, у яких виявили коронавірус.

Британський штам коронавірусу COVID-19 на 64% смертоносніший, ніж виявлені раніше.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Ексетерським університетом, передає "Інтерфакс-Україна".

Дослідники порівняли дані приблизно 55 тис. пар учасників, у яких виявили коронавірус між жовтнем і січнем і спостерігали за ними протягом 28 днів. З'ясувалося, що ймовірність летального результату для інфікованих новим варіантом на 64% вище. Зокрема, смертність збільшилася з 2,5 до 4,1 на 1000 випадків.

Учасників дослідження підібрали по ряду факторів, таких як вік, стать та етнічна приналежність.

Професор клітинної мікробіології в Редінгському університеті Саймон Кларк заявив, що висока летальність разом з швидким розповсюдженням означають, що "даний варіант вірусу становить серйозну проблему для систем охорони здоров'я і політичних стратегів".

Нагадаємо, 22 січня британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив про те, що виявлений на початку січня британський варіант коронавірусу не тільки швидше передається, але й, можливо, небезпечніший.