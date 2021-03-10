Очільником Інституту раку може стати екснардеп Шипко, - Стефанишина

Новим очільником Національного інституту раку може стати колишній нардеп Партії регіонів і згодом "Відродження", нині - перший заступник в.о. директора НІР Андрій Шипко. Рішення про призначення ухвалене головою МОЗ Максимом Степановим, повідомила на своїй сторінці у Facebook народна депутатка фракції "Голос" Ольга Стефанишина.

За інформацією LB.ua, отриманої у керівництві НІР, станом на ранок 10 березня виконувачем обов'язки директора Національного інституту раку ще був Олександр Яцина. Утім на 13 годину заплановане засідання вченої ради, на якій можуть оголосити про нового очільника.

"Я наказу не бачив. О 13 годину буде вчена рада. Після 13 стане зрозуміло", - повідомив співбесідник.

Стефанишина нагадала, що Шипко голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 та є фігурантом корупційних розслідувань. За даними ЧЕСНО, дружина Шипка під виглядом реконструкції збудувала клубну п'ятиповерхівку, сам Шипко фігурував у скандалі з дитсадком на Дніпропетровщині. Будівля садка була продана фірмам, афільованим з братами Шипками.

"Був заступником Юрія Вілкула (батька ексвіцепрем'єр міністра України уряду Азарова – Олександра Вілкула) в Дніпропетровській обласній. 15 років працює винятково на державних посадах, має розкішні будинки, квартири, багато нерухомого майна та елітних авто. Якщо вам мало, ось його останній "подвиг" - влітку на величезній швидкості його катер протаранив сусідній катер і зник із місця події, навіть не спробувавши допомогти людям, які стікали кров’ю", - додала Стефанишина.

Вона зазначила, що Шипко раніше проходив зі Степановим співбесіду на посаду голови Національної служби охорони здоров'я, але тоді призначення не відбулося. При цьому за кілька місяців до того він брав участь у конкурсі на цю посаду, але провалив уже перший етап. Шипко є доктором медичних наук, дисертацію захистив у 2019 році.

Нагадаємо, що улітку минулого року в.о. Директора Інституту раку Олександр Яцина представив колективу Шипка як свого заступника.

Сам Яцина був призначений в.о. директора у квітні, після того як МОЗ зупинило конкурс на посаду директора через пандемію коронавірусу. Повноправним директором інституту до осені 2019 року була Олена Колесник. Її відсторонили після виявлення численних порушень.