Johnson & Johnson попередила ЄС про можливі затримки постачання вакцин

У компанії припускають, що все ж зможуть виконати угоду.

Фармацевтична компанія Johnson & Johnson повідомила Європейський Союз про можливі проблеми з постачанням вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що між сторонами укладено угоду щодо постачання 55 мільйонів доз вакцини від COVID-19 до кінця червня. Тепер плани доставки цієї вакцини у другому кварталі цього року можуть бути ускладнені.

У компанії припускають, що все ж зможуть виконати угоду, але говорять про це обережно.

Очікується, що 11 квітня європейський регулятор схвалить однодозову вакцину Johnson & Johnson. Її поставки можуть бутирозпочатівже у квітні.

Нагадаємо, 16 лютого Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Європі.