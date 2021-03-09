Johnson & Johnson попередила ЄС про можливі затримки постачання вакцин

Фармацевтична компанія Johnson & Johnson повідомила Європейський Союз про можливі проблеми з постачанням вакцин від коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що між сторонами укладено угоду щодо постачання 55 мільйонів доз вакцини від COVID-19 до кінця червня. Тепер плани доставки цієї вакцини у другому кварталі цього року можуть бути ускладнені.
У компанії припускають, що все ж зможуть виконати угоду, але говорять про це обережно.
Очікується, що 11 квітня європейський регулятор схвалить однодозову вакцину Johnson & Johnson. Її поставки можуть бутирозпочатівже у квітні.
Нагадаємо, 16 лютого Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Європі.