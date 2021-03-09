Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Johnson & Johnson попередила ЄС про можливі затримки постачання вакцин

У компанії припускають, що все ж зможуть виконати угоду.

Johnson & Johnson попередила ЄС про можливі затримки постачання вакцин
Фото: Instagram/Johnson & Johnson

Фармацевтична компанія Johnson & Johnson повідомила Європейський Союз про можливі проблеми з постачанням вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що між сторонами укладено угоду щодо постачання 55 мільйонів доз вакцини від COVID-19 до кінця червня. Тепер плани доставки цієї вакцини у другому кварталі цього року можуть бути ускладнені.

У компанії припускають, що все ж зможуть виконати угоду, але говорять про це обережно.

Очікується, що 11 квітня європейський регулятор схвалить однодозову вакцину Johnson & Johnson. Її поставки можуть бутирозпочатівже у квітні.

Нагадаємо, 16 лютого Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Європі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також