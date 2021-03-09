В Україні підтвердили ще 3 261 випадок ковіду, 1 837 осіб госпіталізували

В Україні 8 березня провели 13 101 тестування методом ПЛР і виявили 3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Учора госпіталізовано 1 837 осіб з коронавірусом, одужали 975 пацієнтів, 76 людей померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у Києві (201).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 201 випадок;
- Вінницька область – 460 випадків;
- Волинська область – 62 випадки;
- Дніпропетровська область – 151 випадок;
- Донецька область – 23 випадки;
- Житомирська область – 71 випадок;
- Закарпатська область – 195 випадків;
- Запорізька область – 13 випадків;
- Івано-Франківська область – 433 випадки;
- Київська область – 162 випадки;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 14 випадків;
- Львівська область – 351 випадок;
- Миколаївська область – 151 випадок;
- Одеська область – 63 випадки;
- Полтавська область – 7 випадків;
- Рівненська область – 53 випадки;
- Сумська область – 69 випадків;
- Тернопільська область – 97 випадків;
- Харківська область – 196 випадків;
- Херсонська область – 2 випадки;
- Хмельницька область – 8 випадків;
- Черкаська область – 28 випадків;
- Чернівецька область – 409 випадків;
- Чернігівська область – 37 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За даними МОЗ, 8 березня в Україні від коронавірусу щеплено 1 171 особу. Від початку кампанії першу дозу вакцини отримали 19 118 осіб.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (294 щеплення), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).
Нагадаємо, за неділю в Україні підтвердили ще 5 572 нових інфікованих ковідом, найбільше - на Вінниччині.