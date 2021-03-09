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В Україні підтвердили ще 3 261 випадок ковіду, 1 837 осіб госпіталізували

Найбільше хворих виявили на Вінниччині, Івано-Франківщині та Буковині.

В Україні підтвердили ще 3 261 випадок ковіду, 1 837 осіб госпіталізували
Фото: EPA/UPG

В Україні 8 березня провели 13 101 тестування методом ПЛР і виявили 3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 1 837 осіб з коронавірусом, одужали 975 пацієнтів, 76 людей померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у Києві (201).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 201 випадок;
  • Вінницька область – 460 випадків;
  • Волинська область – 62 випадки;
  • Дніпропетровська область – 151 випадок;
  • Донецька область – 23 випадки;
  • Житомирська область – 71 випадок;
  • Закарпатська область – 195 випадків;
  • Запорізька область – 13 випадків;
  • Івано-Франківська область – 433 випадки;
  • Київська область – 162 випадки;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 14 випадків;
  • Львівська область – 351 випадок;
  • Миколаївська область – 151 випадок;
  • Одеська область – 63 випадки;
  • Полтавська область – 7 випадків;
  • Рівненська область – 53 випадки;
  • Сумська область – 69 випадків;
  • Тернопільська область – 97 випадків;
  • Харківська область – 196 випадків;
  • Херсонська область – 2 випадки;
  • Хмельницька область – 8 випадків;
  • Черкаська область – 28 випадків;
  • Чернівецька область – 409 випадків;
  • Чернігівська область – 37 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За даними МОЗ, 8 березня в Україні від коронавірусу щеплено 1 171 особу. Від початку кампанії першу дозу вакцини отримали 19 118 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (294 щеплення), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).

Нагадаємо, за неділю в Україні підтвердили ще 5 572 нових інфікованих ковідом, найбільше - на Вінниччині.

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