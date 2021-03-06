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Києву та 5 областям наказали “підігнати” показник зі забезпечення COVID-ліжок киснем

Столиця та регіони мають на це тиждень.

Києву та 5 областям наказали “підігнати” показник зі забезпечення COVID-ліжок киснем
Фото: ukrinform.ua

Закарпатська область не забезпечила 80% перепрофільованих ліжок під коронавірус з централізованим постачанням кисню, або кисневими концентратами. Сьогодні в регіоні цей показник 66%.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише “Урядовий портал”.

Також менші необхідних показників в Івано-Франківській області – 74%, Одеській – 70%, Рівненській – 72%, Чернівецькій – 78% та в Києві – 78%.

Відтак Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила головам Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій протягом тижня забезпечити подачу кисню не менше 80% ліжкового фонду, відведеного для госпіталізації хворих на коронавірус.

Нагадаємо, що з 26 лютого на Івано-Франківщині діє червоний рівень епідемічної небезпеки, з 1 березня на території Чернівецької області, а з 3 березня на території Житомирської області.

З 8 березня “червона” зона вводиться на Закарпатті

У Києві сьогодні, 6 березня введено "помаранчеву" зону.

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