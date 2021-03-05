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Медики отримають вітчизняні сертифіковані костюми для захисту від Covid-19 Актуально

2020 року компанія «БІКО» відправила понад 100 тисяч комбінезонів для медиків по всій Україні.

Компанія «БІКО», національний лідер з виробництва засобів індивідуального захисту, готова поставити у 2021 році більше 200 тисяч спеціальних захисних костюмів для медиків, які доглядають за хворими на COVID-19. Костюми мають сертифікат ДСТУ EN14126: 2008 – сучасного стандарту високого рівня захисту.

«На початку світової пандемії коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 наші фахівці оперативно допрацювали засоби захисту, що добре зарекомендували себе раніше, для використання в медичних установах», – говорить Юлія Бужина, директорка компанії «БІКО».

Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України та Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України підтвердили, що ці комбінезони здатні захистити медичний персонал від Covid-19, тому що матеріал, який використовується при виготовленні комбінезонів BeSafe PRO MASTER і BeSafe PRO MASTER STRONG, не пропускає мікроорганізми і може використовуватися для виготовлення засобів індивідуального захисту, з метою запобігання поширенню пандемічного штампа коронавируса Covid-19.

Влітку 2020 року вироби компанії «БІКО» пройшли тестування в міжнародній лабораторії, за результатами яких було отримано протоколи випробувань, що підтверджують відповідність продукції стандарту EN 14126. Ці протоколи було підтверджено в Україні та на їх підставі отримані Сертифікати експертизи типу, які підтверджують відповідність продуктів BeSafe PRO MASTER, BeSafe PRO MASTER STRONG, а також халата захисного поліпропіленового нормам ДСТУ EN14126: 2008.

2020 року компанія «БІКО» відправила понад 100 тисяч комбінезонів для медиків по всій Україні. Вони стали важливим елементом у порятунку життів медичного персоналу та пацієнтів.

Маючи великі виробничі потужності, компанія «БІКО» готова у 2021 році задовольнити попит на високоякісні сертифіковані костюми для захисту медиків.

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