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Із 40 тис. військових на передовій лише 7 тис. дали згоду на вакцинацію, - головний епідеміолог ЗСУ

Наразі провакциновано 12% бійців, що дали згоду щепитися.

Із 40 тис. військових на передовій лише 7 тис. дали згоду на вакцинацію, - головний епідеміолог ЗСУ
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Головний епідеміолог Збройних сил України Микола Олим заявив, що серед українських військових є значна кількість відмов від вакцинації від коронавірусу.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Є відмови серед бійців. Я вважаю, така ситуація внаслідок політизування вакцинальної кампанії. Тому, на жаль, відмови є. Якщо взяти від кількості військовослужбовців у зоні ООС, то з 40 тисяч лише 7 тисяч дали згоду", - сказав Олим.

Він повідомив, що в зону ООС доставили 14 тисяч доз вакцини: 7200 доз в Донецьку і 6800 доз в Луганську області.

"На цей час 884 особи провакциновані, з них у зоні ООС провакциновані 772 людини - це 12% з тих 7 тисяч людей, які дали згоду на вакцинування", - зазначив епідеміолог.

Як повідомляли, 2 березня президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач. Щеплення зробили вакциною AstraZeneca індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші. Це відбулося на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій. Там само від коронавірусу вакцинувався і голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, станом на 3 березня у лист очікування вакцинації від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контактцентр МОЗ записалися 100 тисяч українців.

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