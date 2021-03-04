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"Лекхім" повідомив остаточну ефективність китайської вакцини, яку закупила Україна

Третя фаза випробувань у Туреччині показала ефективність CoronaVac на рівні 83,5%.

"Лекхім" повідомив остаточну ефективність китайської вакцини, яку закупила Україна
Фото: Сіньхуа

Група фармкомпаній "Лекхім" (Київ), яка виступає як уповноважений представник китайської компанії Sinovac Biotech в Україні, повідомила про успішне завершення третьої фази клінічних випробувань вакцини CoronaVac у Туреччині.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у "Лекхімі", остаточна ефективність вакцини становить 83,5%. При цьому уточнили, що у випробуваннях вакцини у Туреччині взяли участь понад 10 тис. осіб.

"Вакцина запобігла важким формам перебігу захворювання та госпіталізації у 100% випадків", - уточнює компанія.

Раніше держпідприємство "Медичні закупівлі України" звернулося до Міністерства охорони здоров'я із запитом про статус реєстрації вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.

У держпідприємстві наголошують, що постачання першої партії в 700 тис. доз вакцини за умовами договору має відбутися не пізніше за 7 березня.

"Для прийняття товару ми маємо переконатися у відповідності вакцини визначеним у договорі вимогам, зокрема реєстрації в Україні та показникам ефективності", - повідомили в МЗУ.

Нагадаємо, що "Лекхім" очікує отримати першу партію вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac до 15 березня

Днями міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що поставка китайської вакцини Sinovac в Україну може затриматися.

За його словами, із 1,913 млн доз вакцини Sinovac повинні поставити 700 тис. доз протягом 30 календарних днів після реєстрації відповідної вакцини. Вакцина була зареєстрована 6 лютого в Китаї, тобто мала би надійти в Україну до 6 березня. "Мені щось підказує, що може бути перенесення термінів", - сказав Степанов.

Він вказав, що затримки з поставками відбуваються повсюдно і є глобальною проблемою.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".

Попередня ефективність цього препарату, згідно з сайтом МОЗ "Вакцинація від COVID-19", складає 50%. Але в угоді з виробником Україна прописала вимогу не менше 70%. Якщо середня ефективність буде нижчою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.

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