Китайську вакцину Sinovac планують поставити до 15 березня, - представник в Україні

За умовами контракту вакцина мала надійти в Україну до 6 березня.

Вакцину проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської фармкомпанії Sinovac Biotech планують поставити в Україну до 15 березня. Постачання здійснюватиме компанія "Лекхім".

Про це повідомила пресслужба компанії на запит Суспільного.

"Група фармацевтичних компаній "Лекхім" - уповноважений представник в Україні компанії Sinovac Biotech, КНР, повідомляє про намір поставити в Україну першу партію вакцини CoronaVac, виробництва компанії Sinovac до 15 березня 2021 року. Поставку здійснюватиме ПрАТ "Лекхім", - йдеться у повідомленні.

Днями міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що поставка китайської вакцини Sinovac в Україну може затриматися.

За його словами, із 1,913 млн доз вакцини Sinovac повинні поставити 700 тис. доз протягом 30 календарних днів після реєстрації відповідної вакцини. Вакцина була зареєстрована 6 лютого в Китаї, тобто мала би надійти в Україну до 6 березня. "Мені щось підказує, що може бути перенесення термінів", - сказав Степанов.

Він вказав, що затримки з поставками відбуваються повсюдно і є глобальною проблемою.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".

Попередня ефективність цього препарату, згідно з сайтом МОЗ "Вакцинація від COVID-19", складає 50%. Але в угоді з виробником Україна прописала вимогу не менше 70%. Якщо середня ефективність буде нижчою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.