МОЗ назвало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію

Міністерство охорони здоров'я назвало найпопулярніші фейки про вакцинацію проти коронавірусу і пояснило, чому не варто їм вірити.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зазначається, що вакцинація – це один із найважливіших елементів для подолання пандемії. Стратегічна мета МОЗ – сформувати в українців колективний імунітет, для цього потрібно, щоб вакцинувалося щонайменше 60% населення.

"Сьогодні як в Україні, так і у світі існує недовіра до вакцин проти COVID-19. Це попри те, що в історії сучасної медицини та фармацевтичних розробок ще не було настільки прискіпливої уваги до окремого лікарського препарату, як до цих вакцин. Одна з причин такої недовіри – поширення неправдивої інформації щодо вакцинації", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ наголосили, що правдиву й вичерпну інформацію про вакцини можуть надати тільки медики і назвали такі найпопулярніші фейки про вакцинацію:

- Вакцина Covishield - це "генерик", який не має нічого спільного з вакциною Oxford/Astrazeneca.

"Це неправда. Covishield виготовляють в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca. По суті, Covishield - це та сама вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена на індійському заводі. Вона схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз та Індія", - пояснили у МОЗ.

- Iндійський Інститут сироватки (Serum Institute) не має української національної GMP-сертифікації, а тому вакцину його виробництва буцімто не можна застосовувати.

У міністерстві зазначили, що GMP - це процедура, яка гарантує, що продукцію постійно виробляють і контролюють за стандартами якості, які відповідають її призначенню. Дійсно, вакцина Covishield не має української національної GMP-сертифікації. Але вона має її в Індії - країні, де її виготовили. Індійської GMP-сертифікації достатньо для того, щоб застосовувати цю вакцину в Україні. За наказом МОЗ №227 від 10 лютого 2021 року, при спрощеній процедурі реєстрації вакцини для екстреного застосування дозволяється використовувати GMP країни виробника.

- Через низьку ефективність вакцини Oxford/AstraZeneca ВООЗ рекомендує використовувати її тільки в надзвичайних випадках, коли держава не може закупити більш якісний препарат.

"Насправді всі вакцини проти COVID-19 зареєстровані ВООЗ тільки для екстреного медичного застосування, тобто їх дозволено використовувати лише в надзвичайних ситуаціях, таких як пандемія. Поки неможливо вакцинувати всіх охочих, ВООЗ рекомендує вакцину Oxford/AstraZeneca для щеплення медичних працівників і людей віком 65 років і старше. Навіть якщо після щеплення цією вакциною ви все одно захворієте на коронавірус, його перебіг буде набагато легшим, а ймовірність отримати ускладнення набагато нижчою", - пояснили в МОЗ.

- У світі зафіксовано випадки смерті внаслідок вакцинації проти COVID-19.

"Аналіз, проведений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, показав, що летальні випадки відповідають очікуваному рівню смертності від різних причин для людей похилого віку, і немає підстав вважати, що вони пов'язані з вакцинацією. ВООЗ поки що не зафіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

- Люди заразилися коронавірусом унаслідок вакцинації.

За словами медиків, неможливо заразитися коронавірусом від вакцин, тому що жодна з них не містить живого вірусу, здатного викликати хворобу. Вакцини "вчать" нашу імунну систему розпізнавати і боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Це нормально і є ознакою того, що організм створює захист від вірусу. "Якщо незабаром після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього", - йдеться в повідомленні.

- Вакцини Pfizer і Moderna викликають сильний анафілактичний шок.

Насправді сильну алергічну реакцію після вакцинації фіксують лише в одному випадку на сотні тисяч вакцинованих.

- Вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок.

"Якщо вакцина могла б викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося б під час захворювання на COVID-19. Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку в усьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда", - пояснили в МОЗ.

- Вакцина проти коронавірусу викликає розсіяний склероз.

"Насправді лише в єдиному випадку під час випробування вакцини AstraZeneca повідомили, що у волонтера виявили розсіяний склероз, в іншому - запалення спинного мозку. В обох випадках експерти дійшли висновку, що хвороба не мала стосунку до вакцинації", - спростували фейк у МОЗ.

-мРНК-вакцини - генетична зброя, яка змінює наші гени.

"мРНК-вакцини проти COVID-19 ніколи не потрапляють у ядро клітини, де розташована наша ДНК. Це означає, що мРНК не може впливати або взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином. Натомість мРНК-вакцини працюють із природними захисними силами організму, щоб безпечно виробити імунітет до COVID-19", - пояснили в МОЗ.

- Індійські вакцини набагато гірші за європейські.

"Індія посідає третє місце на світовому фармацевтичному ринку. Саме Індія забезпечує приблизно 65% світового ринку вакцин. Індійський Serum Institute, який виробляє AstraZeneca (CoviShield), - це одне з найбільших підприємств світу з виробництва вакцин, яке експортує свою продукцію до 140 країн. 65% усіх дітей на планеті хоча б раз робили щеплення вакциною від цього виробника. Препарати Serum Institute вже багато років використовують в Україні. Усі вакцини від Serum Institute мають відповідний висновок ВООЗ щодо якості та безпеки.

Нагадаємо, одним з найпопулярніших фейків про ковід є те, що пандемію нібито влаштував мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, щоб продавати вакцину під виглядом імплантування в тіло мікрочипів. Поширенню чуток сприяло й те, що фонд Білла й Мелінди Гейтсів виділив 300 млн доларів на розробку вакцини від COVID-19 і боротьбу з наслідками COVID-19.

Коментуючи такі повідомлення, Гейтс зазначив, що його турбує "існування всіх цих божевільних ідей". Він назвав чутки про "чипізацію" незрозумілими і дивними.

У травні минулого року Молдовська церква виступила проти вакцинації від коронавірусу через "небезпеку чипування".

За опитуванням групи "Рейтинг", більше половини українців станом на січень не хотіли вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть безкоштовно.

8 лютого на форумі "Україна 30" президент Володимир Зеленський заявив, що планує вакцинуватися під час другої хвилі вакцинації разом з військовими, але готовий зробити це і раніше - навіть у прямому ефірі, - якщо буде потреба переконати людей у безпечності щеплень. Президент також наголосив, що Європа не відкриє кордони для невакцинованих від ковіду.

Президент уже отримав щеплення. Також вакцинувалися голова МОЗ Максим Степанов, головний санлікар Віктор Ляшко та інші чиновники.