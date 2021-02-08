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​Європа не відкриє кордони для невакцинованих від ковіду, - Зеленський

Чи всі країни будуть вводити так звані COVID-паспорти, наразі невідомо.

​Європа не відкриє кордони для невакцинованих від ковіду, - Зеленський
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європа не відкриє свої кордони для тих, хто не пройде вакцинацію від COVID. Однак, на сьогодні поки невідомо, чи всі країни будуть вводити так звані COVID-паспорти.

Про це він заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Виходячи з мого спілкування з європейськими лідерами, Європа точно не надасть можливості для вільного мандрування, якщо подорожуючі не пройшли вакцинації", - сказав президент.

"Якщо громадяни (у цілях туризму або роботи) захочуть поїхати кудись, то треба буде вакцинуватись. Не впевнений, що паспорт вакцинування буде запроваджений у всіх країнах і чи буде він загалом запроваджений, однак впевнений, що вакцина допоможе", - додав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна має слідувати правилам, як і інші європейські країни.

"Маємо мати дзеркальні, паритетні, чесні відносини із країнами ЄС. Якщо держави ЄС будуть пускати наших громадян із паспортом чи якимсь іншим підтвердженням вакцинування, ми повинні робити теж саме", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Євросоюз переглянув обмеження на в'їзд у Шенгенську зону з третіх країн. Критерії для відкриття кордонів стали більш жорсткими. Повідомлялося, що для так званих необхідних поїздок вимагатимуть свіжий негативний ПЛР-тест.

Раніше ЄС запровадив темно-червоні зони карантину. Відтепер темно-червоним позначені райони, де вірус циркулює на дуже високому рівні - за 14 діб виявлено 500 або більше випадків ковіду на 100 тис. осіб.

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