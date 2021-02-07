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Угорщина першою в ЄС дозволила російську "вакцину" Sputnik V

Це вже четвертий препарат від ковіду, дозволений в країні.

Угорщина першою в ЄС дозволила російську "вакцину" Sputnik V
Фото: EPA/UPG

Національний центр охорони громадського здоров’я Угорщини (NNK) видав дозвіл на застосування так званої "вакцини" Sputnik V російського виробництва.

Про це повідомляє угорське видання Оrigo.

"Грунтуючись на досліджених параметрах, NNK прийшов до висновку, що вакцина відповідає специфікації виробників з точки зору якості лікарських засобів і що продукт може використовуватися на людях з імунобіологічної точки зору", - йдеться у заяві відомства.

26 грудня 2020 року в Угорщину прибула перша партія вакцин Pfizer, схвалена в Європі. Через кілька тижнів, 12 січня 2021 року в країну була доставлена вакцина від американської фармацевтичної компанії Moderna. Препарат британо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca також був схвалений владою Угорщини 20 січня і Європейським агентством з лікарських засобів 29 січня.

Таким чином це вже четвертий препарат від ковіду, дозволений в країні.

Нагадаємо, 24 листопада Угорщина першою в Європі почала тестування російської “вакцини” проти коронавірусу. Європейська комісія у відповідь застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.

В грудні Туреччина відмовилася від закупівлі Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

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