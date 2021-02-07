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На Кубі приватний бізнес допустять до 2000 видів діяльності

Обмеження стосуватимуться стратегічно важливих сфер, таких як ЗМІ, охорона здоров'я та оборона.

На Кубі приватний бізнес допустять до 2000 видів діяльності
Фото: dw.com

Влада Куби підтримала реформу, яка відкриє економіку країни для приватного бізнесу на тлі напруженої економічної ситуації.

Про це пише Німецька хвиля.

За словами міністерки праці і соціального забезпечення Марти Елени Фейто Кабрери, перелік видів діяльності, дозволених для приватного сектора, розширять з 127 до 2000 видів.

При цьому доступ бізнесу до 124 видів діяльності буде частково або повністю обмеженим.

Подробиць міністерка не навела. Оглядачі зауважують, що обмеження стосуватимуться стратегічно важливих сфер, таких як ЗМІ, охорона здоров'я та оборона.

Наразі більше 600 тисяч жителів Куби працюють у приватному секторі, що відповідає 13 відсоткам усього працездатного населення. Більшість з них працює у сферах транспорту, гастрономії та туризму.

Всього ж в острівній державі проживає 11,2 мільйона людей.

Економіка Куби в 2020 році впала на 11 відсотків через санкції США і вплив пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Державний департамент США офіційно оголосив Кубу державою-спонсором тероризму.

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