Через прохання адвоката розгляд справи про імпічмент Трампа можуть призупинити

Девід Шон просить призупинити процес, якщо він затягнеться до шабату.

Адвокат 45-го президента США Девід Шон просить Сенат призупинити розгляд справи про імпічмент Дональда Трампа через необхідність дотримання шабату.

Про це пише The New York Times.

Шон просить призупинити процес, якщо він затягнеться до п'ятниці, 12 лютого.

“У листі адвокат Девід Шон просив зупинити судовий розгляд, якщо він не буде закінчений до початку шабату о 17:24 у п’ятницю до неділі”, – зазначило видання.

Адвокат надіслав відповідні листи лідеру демократів у Сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканців Мітч Макконелл і сенатору Патріку Ліхі, який головуватиме у процедурі.

Представник Шумера Джастін Гудмен зазначив, що прохання буде враховане.

"Ми з повагою ставимося до запиту і, звичайно, візьмемо до уваги. Консультації з зацікавленими сторонами про структуру процесу тривають", – додав Гудмен.

Нагадаємо, Сенат почне розглядати справу про імпічмент у вівторок, 9 лютого. Трамп відмовився давати покази в Сенаті.

Для імпічменту потрібно дві третини голосів, тоді як Демократична і Республіканська партії мають однакову кількість сенаторів.

Справа Трампа унікальна тим, що вперше в історії США йдеться про імпічмент президента, який вже пішов з посади. Втім, цей судовий процес має не лише символічне значення. Після обвинувального вироку Сенат може заборонити Трампу балотуватися знову на посаду глави держави.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Тоді в результаті безладів загинули 5 осіб, зокрема один поліцейський.

Наприкінці січня з команди Трампа пішли п'ять адвокатів, які мали захищати його у справі про імпічмент.