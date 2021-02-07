Британці не виключають проведення повторної, а потім щорічної вакцинації від ковіду

У Великобританії не виключають проведення восени бустерної антиковідної вакцинації, а потім – щорічної.

Про це заявили у відомстві, яке відповідає за розподіл вакцин у країні, пише reuters.com зазначивши, що країни поспішають з вакцинацією перед загрозою нових штамів вірусу.

“Великобританія вже забезпечила близько 11,5 мільйона перших доз вакцини проти COVID-19 і є на шляху до досягнення мети з вакцинації всіх найвразливіших груп до середини лютого”, – йдеться у повідомленні.

Серед різновидів коронавірусу, які найбільше непокоять вчених і експертів у сфері охорони здоров'я, є британський, південноафриканський і бразильський штами, які поширюються швидше, аніж інші.

“Ми розглядаємо щорічну вакцинацію або повторну вакцинацію восени, а потім щорічну, як це ми робимо з вакцинацією від грипу”, – зазначили у відомстві.

В “AstraZeneca” заявили, що вакцина компанії, розроблена в Оксфордському університеті, “мабуть забезпечує лише обмежений захист від легких захворювань, що викликаються південноафриканським варіантом COVID-19”. Такими є перші результати випробувань.

Додамо, успіх вакцинації у Британії викликає суперечки щодо того, коли потрібно послаблювати умови карантину. Зокрема, мова йде про відкриття шкіл у березні.

Нагадаємо, Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц пообіцяв бюджетну підтримку фармакологічним фірмам, які розпочнуть виробництво вакцин від коронавірусу.