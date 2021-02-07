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Ще 197 киян захворіло на коронавірус

Померли 16 людей.

У Києві за минулу добу, 6 лютого виявили 197 хворих на коронавірус.

Про це повідомили у Київраді.

Серед них: 112 жінок віком від 19 до 88 років, 71 чоловік віком від 20 до 90 рокiв, 5 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 2 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 55, Деснянському – 40 та в Солом’янському – 33.

Померли 16 людей. До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Одужали за минулу добу 369 людей.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 130 236. Коронавірус подолали 79 510 мешканців.

За період пандемії у столиці 2 442 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні зафіксовано 3 370 нових випадків коронавірусу. Також за минулу добу госпіталізовано 1 869 осіб, летальних випадків – 81, одужало – 2 297 осіб.

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