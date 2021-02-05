Степанов пообіцяв доступ до COVID-вакцин 21 млн українців до кінця осені

Держава забезпечить безкоштовний доступ до вакцин від COVID-19 для 21 мільйона українців вже восени 2021 року.

Про це під час виступу у Верховній Раді України повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує пресслужба МОЗ.

"МОЗ України розраховує провести чотири етапи вакцинації від COVID-19 до кінця осені. Під час цих етапів доступ до безпечних вакцин отримають майже 21 мільйон українців - це люди, які перебувають у зоні ризику інфікування. Загальна мета вакцинації - охопити щонайменше 50% громадян. Такий відсоток необхідний для вироблення колективного імунітету. У рамках підготовки до національної вакцинації ми ретельно готуємо як логістичну систему, так і медичних працівників, які будуть проводити вакцинацію", - повідомив міністр.

Степанов наголосив, що одне з важливих завдань, яке стоїть перед урядом та парламентом, - популяризація вакцинації. Наразі, за даними соціологічних досліджень лише 43-45% українців готові до безкоштовної вакцинації.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що його, президента Володимира Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаля можуть вакцинувати проти коронавірусу поза чергою, щоби популяризувати щеплення і підняти довіру людей.

29 січня в Україні затвердили календарний план вакцинації від коронавірусу у 2021-му. На першому етапі будуть щеплювати медичних працівників і бійців ООС. На другому - людей похилого віку.