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Pfizer готує документи для реєстрації вакцини в Україні, - Ляшко

Вакцинація буде добровільною і безоплатною.

Pfizer готує документи для реєстрації вакцини в Україні, - Ляшко
Фото: EPA/UPG

Компанія Pfizer найближчим часом подасть документ на реєстрацію своєї вакцини в Україні.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Вчора відбувся телефонний дзвінок зі штаб-квартири Pfizer, і ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть подані всі документи на реєстрацію вакцини Pfizer в Україні. Наголошую, що вакцина буде використовуватися в Україні тільки тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином. Нещодавно народні депутати проголосували, а Президент України підписав закон, який дозволяє проводити реєстрацію вакцини проти COVID-19 за спрощеною процедурою", - сказав Ляшко.

Заступник міністра наголосив, що вакцинація буде добровільною і безоплатною.

Як повідомляли, Україна в рамках програми COVAX отримає в лютому 117 тис. доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, а паралельно, протягом першого півріччя 2021 року - від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Перші партії вакцини в Україну привезуть 15 лютого.

Як повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, більш ніж 13 європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини.

Згідно із законом України, який дозволяє почати вакцинацію від коронавірусу в екстрених випадках препаратами, зареєстрованими під зобов'язання, реєструвати російську так звану вакцину Sputnik V, як і будь яку іншу розроблену країною-агресором заборонено.

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