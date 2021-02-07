Жертв та постраждалих немає.

Ввечері 6 лютого у Подільському районі Києва сталася пожежа у закладі громадського харчування на вул. Вишгородській, 7.

Про це інформує Головне управління ДСНС у Києві.

Зазначимо, за цією адресою знаходиться ресторан “Пріорка”.

“Вогнеборці встановили, що займання виникло в 1-поверховій будівлі громадського харчування, розміром 8х20 кв.м. Сталося загоряння на даху будівлі”, – йдеться у повідомленні.

До прибуття вогнеборців персонал закладу евакуював усіх відвідувачів.

“Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. О 20:14 бійці локалізували пожежу на площі 70 кв.м, а о 20:40 – ліквідували”, – додали у ДСНС.

Пожежу гасили 10 чоловік рятувальників.

Причина займання наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 6 лютого у Святошинському районі Києва горів ринок, вогонь знищив продуктові павільйони.