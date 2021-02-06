Нацгвардія отримає 10 вертольотів від французів

Національна гвардія України у 2021-2022 роках отримає десять вертольотів типу H225 у межах реалізації контракту з Airbus Helicopters.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії.

“Відповідно до угоди між українським і французьким урядами, компанія Airbus Helicopters та ДП “Українське авіаційно-транспортне підприємство “Хорів-АВІА” підписали контракт про постачання впродовж 2018-2022 років 12 вертольотів типу H225 для потреб Нацгвардії”, – йдеться у повідомленні.

На офіційній зустрічі представники Нацгвардії та Airbus Helicopters розглянули питання поставки шести повітряних суден у 2021 році та відправки двох наявних в НГУ вертольотів на підприємства “Airbus Helicopters”. Таке рішення було прийнято, щоб провести модернізацію з метою доукомплектування гелікоптерів, переданих раніше.

Додамо, упродовж 2018-2019 років французи здійснили постачання двох вертольотів.

Крім того, представники компанії перенавчали два екіпажі НГУ та частину інженерно-технічного складу (на території Франції, Шотландії та Німеччини для забезпечення обслуговування та експлуатації зазначених вертольотів).

Вертольоти оснащені двома потужними двигунами «Makila 2A», сучасною авіонікою, новітніми системами керування польотом, системою автоматичного пілотування, системами десантування особового складу, пошуку та рятування, які значно знижують навантаження на пілотів та підвищують рівень виконання завдань і забезпечення безпеки польотів.

Нагадаємо, 16 січня у Київській області, поблизу Борисполя, сталася аварія з гелікоптером Robinson.