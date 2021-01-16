Фото: http://www.wing.com.ua/

У Київській області, поблизу Борисполя, сталася аварія з гелікоптером Robinson. За попередньою інформацією, жертв в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє галузевий портал “Крила”.

Аварія сталася приблизно о 15:00. За попередньою інформацією, вертоліт з реєстраційним номером UR-ASD здійснив невдалу посадку. Інші обставини аварії поки невідомі.

Фото: http://www.wing.com.ua/

Нагадаємо, 13 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в лютому цього року в Україні буде запущено проєкт єдиного аеромедичного простору.