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Під Києвом сталася аварія з гелікоптером

За попередньою інформацією, вертоліт здійснив невдалу посадку.

Фото: http://www.wing.com.ua/

У Київській області, поблизу Борисполя, сталася аварія з гелікоптером Robinson. За попередньою інформацією, жертв в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє галузевий портал “Крила”.

Аварія сталася приблизно о 15:00. За попередньою інформацією, вертоліт з реєстраційним номером UR-ASD здійснив невдалу посадку. Інші обставини аварії поки невідомі.

Фото: http://www.wing.com.ua/

Нагадаємо, 13 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в лютому цього року в Україні буде запущено проєкт єдиного аеромедичного простору.

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