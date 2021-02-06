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Вночі у Києві горів ринок, вогонь знищив продуктові павільйони

Причина пожежі з'ясовується.

6 лютого о 01:40 у Києві рятувальники отримали інформацію про пожежу на території ринку на вул. Чорнобильській, 16/80 Святошинському районі.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у м. Києві.

“По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла на території одного зі столичних ринків. Сталося займання 1-поверхового торгового павільйону, розміром 3х4 кв.м, з розповсюдженням на 6 поруч розташованих продуктових павільйонів, загальною площею 300 кв.м. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі”, – йдеться у повідомленні.

О 02:17 рятувальники локалізували пожежу, запобігши подальшому поширенню полум’я. О 02:35 – пожежа була ліквідована.

Внаслідок пожежі знищено 5 продуктових павільйонів та 2 пошкоджено.

На місці пожежі працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіка особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві.

Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі та збиток з’ясовується.

Нагадаємо, Національна поліція оголосила підозру завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу Запорізької обласної інфекційної лікарні, де в ніч на 4 лютого у пожежі загинули четверо людей.

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