​Рішення про санкції щодо телеканалів Медведчука готувалося давно, і відмінити його буде неможливо, - Данілов

"Нам було зрозуміло, що це не засоби масової інформації, це сугубо пропагандистська машина Росії".

Рішення про запровадження санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука готувалося давно і ретельно, тому відмінити його буде неможливо.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму .

"Ці рішення відмінити буде вже неможливо, тому що те, що зібрали наші служби, те, що за нашим завданням відпрацьовували протягом майже 8 місяців, сьогодні це можна вже сказати, матеріали – вони були реалізовані в той час, коли вони були готові", - сказав він.

За словами Данілова, "якщо хтось вважає, що таке рішення можна підготувати за день, за тиждень, за місяць, то він помиляється. Робота над таким рішенням почалася ще влітку минулого року".

"Нам було зрозуміло, що це не засоби масової інформації, це сугубо пропагандистська машина РФ", - наголосив секретар РНБО.

"Більше того, коли ми з кожним днем отримували все більше і більше додаткової інформації, як це відбувається, хто це фінансує, в який спосіб відбуваються ті чи інші речі, які відбуваються на цих каналах, нам стало цілком зрозуміло, що це дуже небезпечна для безпеки країни ситуація, коли вони можуть перейти вже певну, скажімо так, межу", - додав він.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого.

США підтримали рішення РНБО про санкції, а в Євросоюзі оцінюють ситуацію.

Секретар РНБО Данілов заявив, що в Україні працює багато телеканалів з антиукраїнським порядком денним, і після надходження підтверджувальних документів РНБО запроваджуватиме санкції стосовно них.

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 4 лютого посли країн "Великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука.