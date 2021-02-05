В Енергодарі Запорізької області троє військовослужбовців Національної гвардії потрапили під колеса автомобіля.

Фото: zp.npu.gov.ua

ДТП сталося близько 18:00 4 лютого, інформує пресслужба обласної поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, жінка-водій автомобілю "КІА RІО" 1969 року народження, рухаючись по вулиці Курчатова в Енергодарі, не витримала безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснила наїзд на трьох військовослужбовців 19-ти та 20-ти років, які переходили проїзну частину по не регульованому пішохідному переході.

Фото: zp.npu.gov.ua

Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до міської лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Раніше в лютому в Запоріжжі маршрутка врізалася в стовп, постраждали 14 пасажирів, а водій втік.