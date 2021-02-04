"Слуга народу", "Голос" і "ЄС" просять уряд і РНБО розслідувати аварію на Запорізькій ТЕС

Парламентарі також хочуть знати, чи виконує компанія Ріната Ахметова приватизаційний договір після купівлі електростанції.

25 депутатів ВР хочуть з‘ясувати подробиці аварії на Запорізькій ТЕС, про завдані збитки і чи виконала компанія ДТЕК приватизаційний договір після купівлі електростанції. Про це йдеться у зверненнях на ім'я голів РНБО та уряду, які опинилися у розпорядженні НВ.

«Ми, народні депутати України, стурбовані аварією, що сталась 3 лютого 2021 року на тепловій електростанції ДТЕК Запорізька ТЕС, що входить до складу АТ «ДТЕК Дніпроенерго», — йдеться у зверненні депутатів.

Також депутати просять РНБО перевірити інформацію, розповсюджену в ЗМІ щодо того, що на території Запорізької ТЕС «серед виробничих установок ввечері була пожежа».

Додатково представники парламенту хочуть, аби голова РНБО Олексій Данилов створив комісію з розслідування причин аварії на Запорізькій ТЕС та надав інформацію про наслідки аварії та оцінку завданих збитків.

Крім того, депутати прагнуть отримати копію договору купівлі-продажу Запорізької ТЕС компанією ДТЕК, а також акти Фонду державного майна України з виконання умов Договору, в частині забезпечення екологічних вимог: встановлення фільтрів і моніторингу викидів.

І дізнатися, чому робоча група РНБО з питань подолання загроз в енергетичній сфері задекларувала подальше нарощування теплової енергії, що суперечить міжнародним зобов‘язанням по відмові від викопних видів палива на користь чистої енергетики.

З цими ж вимогами народні обранці звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Підписанти:

1. Леся Василенко, Голос

2. Ірина Геращенко, Європейська солідарність

3. Інна Совсун, Голос

4. Олег Бондаренко, Слуга народу

5. Андрій Жупанин, Слуга народу

6. Ірина Геращенко, Європейська солідарність

7. Климпуш-Цинцадзе, Європейська солідарність

8. Євгенія Кравчук, Слуга народу, Слуга народу

9. Андрій Герус, Слуга народу

10. Ігор Кривошеєв, Слуга народу

11. Андрій Задорожний, Слуга народу

12. Юлія Овчинникова, Слуга народу

13. Олена Криворучкіна, Слуга народу

14. Кирилл Нестеренко, Слуга народу

15. Дмитро Наталуха, Слуга народу

16. Леся Забуранна, Голос

17. Альона Шкрум, Батьківщина

18. Марія Мезенцева, Слуга народу

19. Олена Хоменко, Слуга народу (не підписала звернення до КМУ)

20. Соломія Бобровська, Голос

21. Роман Костенко, Голос

22. Ярослав Железняк, Голос

23. Ярослав Рущишин, Голос

24.Ярослав Юрчишин, Голос

25. Галина Васильченко, Голос

Нагадаємо, 3-го лютого на тепловій електростанції ДТЕК Запорізька ТЕС, що входить до складу АТ «ДТЕК Дніпроенерго» відбулася аварія.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що усе місто і сусідні населені пункти залишились без електропостачання.

У той же день голова Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що енергозабезпечення міста Енергодар відновлене.