Місія МВФ продовжує роботу в Україні

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду в Україні з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by продовжує роботу.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, передає "Інтерфакс-Україна".

На традиційному брифінгу в четвер у Вашингтоні він зазначив, що якась додаткова інформація щодо роботи місії поки що відсутня, і порадив дочекатися комунікацій пізніше.

Тиждень тому міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що роботу місії продовжено на 7-10 днів. За його словами, сторони перебували в активній стадії переговорів і за цей час можлива фіналізація меморандуму в частині зобов'язань України.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі. Від місії залежить, чи Україна отримає від Фонду новий транш.

Голова Національного банку Кирило Шевченко оцінює шанси на отримання другого траншу як високі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною траншу МВФ у лютому-березні 2021 року.

Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів. В рамках попередньої програми stand-by Україна отримала тільки один транш у розмірі $1,4 млрд.