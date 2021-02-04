Ексзаступник директора МВФ Ліптон стане радником міністра фінансів США, – Reuters

У 2017 році Ліптон відвідував Київ та зустрічався з представниками української влади.

Колишній заступник директора-розпорядника МВФ та ексспеціальний помічник Барака Обами Девід Ліптон повернеться на державну службу в якості радника американського міністра фінансів Джанет Йеллен.

Про це пише Reuters з посиланням на шість поінформованих джерел. Ліптон на новій посаді зосередиться на ролі Штатів у Group of 7 (G7) та G20. Його призначення пов'язано з тим, що провідні світові економіки з усіх сил намагаються впоратися з пандемією та забезпечити продовження німченого курсу глобального відновлення.

Білий дім поки відмовляється від коментарів щодо призначення, сам Ліптон на запит журналістів також не відповів.

Але джерела стверджують, що залучення Ліптона до міжнародних справ дозволить міністерці Йеллен зосередитися на економіці США та працювати над забезпеченням виконання плану рятунку економіки президента Джо Байдена. Він передбачає випалти американцям у розмірі 1,4 тис. доларів, а загальні витрати на нього складають 1,9 трлн доларів. Проти цього плану виступають республіканці Конгресу.

"Присутність Ліптона у міністерстві фінансів Йеллен є великим стимулом для міжнародних зусиль відомства. Він викликає довіру та сигналізує про те, що адміністрація Байдена готова почати негайні дії, щоб відреагувати на економічні аспекти світової кризи", - зазначив старший науковий співробітник Центру глобального розвитку, експівробітник Мінфіну Скотт Морріс.

Ліптон з 1993 по 1998 рік працював заступником міністра фінансів з міжнародних питань за часів президентства Біла Клінтона. Очікується, що його призначення допоможе у прагненні Вашингтона відновити зв'язки із союзниками та міжнародними організаціями. Ліптон части критично висловлювався про торгову політику та тарифну політику експрезидента Дональда Трампа.

На посаді заступника директора-розпорядника МВФ Ліптон працював дев'ять років (2011-2020) - найбільше серед усіх людей на цій посаді. Зробив вагомий внесок у розробку заходів реагування на азійську кризу, що виникла у кінці 90-х років. Після відставки Крістін Лагард тимчасово виконував обов'язки директора-розпорядника МВФ.

У 2017 Ліптон відвідував Київ, де зустрічався з на той час президентом Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Також Ліптон неодноразово давав поради українській владі, як прискорити економічне зростання.

У 2019 він підкреслив, що впевнений у можливості України забезпечити за допомогою низки реформ прискорене економічне зростання. Однак якщо залишиться корупція, не відбудеться реформа державного сектору економіки, то і зростання не відбудеться.