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​"Нафтогаз" попросив наглядову раду "Укрнафти" почати підготовку до розподілу активів

Компанію поділять за бізнес-напрямками між акціонерами.

​"Нафтогаз" попросив наглядову раду "Укрнафти" почати підготовку до розподілу активів
Фото: ukrnafta.com

НАК "Нафтогаз України" попросив наглядову раду ПАТ "Укрнафти" почати підготовку до розгляду на загальних зборах акціонерів питання про розподіл активів компанії за бізнес-напрямками (газ та нафта) між НАК як акціонером, який володіє більше 50% акцій, та мінорітарними акціонерами.

Про це йдеться у листі голови НАК Андрія Коболева на адресу наглядової ради "Уrрнафти", який є в розпорядженні LB.ua.

"Просимо на найближчому засіданні наглядової ради ПАТ "Укрнафта" розглянути порушене питання та затвердити календарний план та необхідні заходи з його практичної реалізації", - йдеться у листі.

Оновлення. За інформацією LB.ua, засідання наглядової ради "Укрнафти", на якому розглянуть пропозицію "Нафтогаз Україна", планується на 25 лютого.

"Укрнафта" займається видобутком нафти і газу, державі в компанії належить 50% +1 акція. До 2015 року компанію контролював Ігор Коломойський, структурам якого належать інші акції.

Компанія володіє приблизно двома тисячами газових свердловин, трьома газопереробними заводами для виробництва зрідженого вуглеводневого газу і стабільного конденсату, 28 буровими установками і мережею з 537 АЗС (до окупації Криму та війни на сході України було 563 АЗС). Роздрібна мережа була придбана в афілійованих із групою "Приват" компаній у 2003-2006 рр. за $547 млн за тодішнім курсом.

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