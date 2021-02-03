​"Нафтогаз" попросив наглядову раду "Укрнафти" почати підготовку до розподілу активів

НАК "Нафтогаз України" попросив наглядову раду ПАТ "Укрнафти" почати підготовку до розгляду на загальних зборах акціонерів питання про розподіл активів компанії за бізнес-напрямками (газ та нафта) між НАК як акціонером, який володіє більше 50% акцій, та мінорітарними акціонерами.

Про це йдеться у листі голови НАК Андрія Коболева на адресу наглядової ради "Уrрнафти", який є в розпорядженні LB.ua.

"Просимо на найближчому засіданні наглядової ради ПАТ "Укрнафта" розглянути порушене питання та затвердити календарний план та необхідні заходи з його практичної реалізації", - йдеться у листі.

Оновлення. За інформацією LB.ua, засідання наглядової ради "Укрнафти", на якому розглянуть пропозицію "Нафтогаз Україна", планується на 25 лютого.

"Укрнафта" займається видобутком нафти і газу, державі в компанії належить 50% +1 акція. До 2015 року компанію контролював Ігор Коломойський, структурам якого належать інші акції.

Компанія володіє приблизно двома тисячами газових свердловин, трьома газопереробними заводами для виробництва зрідженого вуглеводневого газу і стабільного конденсату, 28 буровими установками і мережею з 537 АЗС (до окупації Криму та війни на сході України було 563 АЗС). Роздрібна мережа була придбана в афілійованих із групою "Приват" компаній у 2003-2006 рр. за $547 млн за тодішнім курсом.