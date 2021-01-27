"Нафтогаз" оприлюднив лютневу ціну на газ - 6,86 грн за кубометр

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ у лютому місяці у розмірі 6,86 гривень за кубометр.

Про це повідомила пресслужба НАК.

"У лютому в рамках тарифного плану «Місячний» ціна блакитного палива - 6,86 грн/куб.м з ПДВ. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки. Наша ціль як цінового лідера на ринку - пропонувати найкращі умови споживачам та збільшувати кількість наших клієнтів", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що загалом обслуговують близько 9% всіх споживачів в Україні, що складає 1,1 млн домогосподарств.

"Відкритий ринок газу продовжує працювати. Ми цінуємо кожного клієнта, хто долучився до нашої компанії, обравши стабільність та вигідні ціни. Станом на сьогодні ми обслуговуємо вже 9% споживачів в Україні - 1,1 млн домогосподарств (з урахуванням клієнтів ПОН). Тому ми продовжуємо знаходити можливості, щоб пропонувати клієнтам найкращі ціни на газ", - наголосили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, напередодні свої лютневі цінники оприлюднили понад 30 газопостачальних компаній.

Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%. Ця ціна нижча на 1,5 грн від тієї, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 років.