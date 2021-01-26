Гройсман вбачає у ціноутворенні на газ ознаки "великої фінансової афери"

Питання ціноутворення на газ для населення в Україні набуває ознак великої фінансової афери, заявив у ефірі "Свободи слова на ICTV" колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Фрагмент виступу ексглави Кабміну опубліковано на його сторінці у Facebook.

"На початку опалювального сезону в Україні у сховищах було достатньо газу для проходження всього опалювального сезону. У жовтні газ коштував на рівні 4,7 грн за 1 м³. Звідки з'явилася ціна 7 грн, а з доставкою – усі 10 грн?" – сказав Гройсман.

За його словами, влада, установлюючи різні обмеження як "велику послугу", просто "шахраює".

"Чесна ціна газу на цей опалювальний сезон – 4700 грн за 1 тис. м³. Решту – ви (влада) просто забираєте у людей гроші", – підкреслив експрем'єр.

Він також зазначив, що нестача грошей для виплат субсидій є складовою частиною кризи у країні, оскільки в держбюджеті України на 2021 рік газ прораховували за ціною 4,7 грн за 1 м³.

"Безвідповідальна політика чинного уряду призводить до страждань людей", – резюмував Гройсман.

Уряд України на позачерговому засіданні 18 січня встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за м³. Ціна буде діяти до кінця карантину, введеного у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, або до кінця опалювального сезону. Кабмін очікує, що НКРЕКП обмежить тарифи на розподіл газу до 1,79 грн.

Рішенню Кабміну передувало різке підвищення із січня 2021 року вартості природного газу. Згідно з тарифами 55 газопостачальних компаній, поточного місяця газ населенню мають продавати за ціною від 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Збільшилися і тарифи на тепло (середньозважений тариф для 23 генерувальних компаній установлено на рівні 1121,71 грн/Гкал). Зросли майже удвічі також тарифи на розподіл газу.

Збільшення тарифів призвело до протестів із загальною назвою "Стоп тарифний геноцид". Люди виходили на вулиці в багатьох регіонах, зокрема на Прикарпатті, у Полтавській, Харківській, Львівській, Одеській, Чернівецькій, Донецькій, Закарпатській, Херсонській, Чернігівській, Житомирській областях. У деяких населених пунктах протестувальники перекривали дороги й пікетували облдержадміністрації. Протестів не припинили після обіцянки Кабміну встановити держрегулювання цін на газ. 25 січня незадоволені приходили до Офісу президента в Києві.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні заявив, що за січень українцям не нараховуватимуть штрафи й пеню за газ і тепло.