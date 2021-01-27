Україна введе санкції проти 12 російських авіакомпаній за польоти в Крим

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня почав процес введення санкцій проти 12 російських авіакомпаній, які всупереч українському законодавству літають в окупований Крим.
З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів, офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострів.
Незважаючи на це російські авіакомпанії продовжують польоти на окупований півострів.
Враховуючи це, Кабінет міністрів пропонує ввести трирічні санкції в вигляді повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією Україні проти наступних авіакомпаній:
- Вологодське авіапідприємство;
- КрасАвіа;
- Коміавіатранс;
- авіакомпанія Азімут;
- Іраеро;
- авіакомпанія Авіасервіс;
- Тулпап Ейр;
- Аеролімузин;
- 223 Льотний загін Міноборони РФ
- авіакомпанія Побєда;
- Авіаційні технології інвестиції сервіс (Авіатіс);
- авіакомпанія Сімаргл.
Також під санкції потрапить Державна корпорація по організації повітряного руху в Російській Федерації, яка надає аеронавігаційні послуги.
Нагадаємо, що санкційні списки в Україні затверджує Рада національної безпеки і оборони, чиї рішення вводить в дію президент України.
Зараз в ньому 786 юридичних осіб та 1759 фізичних осіб.