Україна введе санкції проти 12 російських авіакомпаній за польоти в Крим

Повітряний простір буде закрито для "Побєди" та інших перевізників.

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня почав процес введення санкцій проти 12 російських авіакомпаній, які всупереч українському законодавству літають в окупований Крим.

З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів, офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострів.

Незважаючи на це російські авіакомпанії продовжують польоти на окупований півострів.

Враховуючи це, Кабінет міністрів пропонує ввести трирічні санкції в вигляді повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією Україні проти наступних авіакомпаній:

Вологодське авіапідприємство; КрасАвіа; Коміавіатранс; авіакомпанія Азімут; Іраеро; авіакомпанія Авіасервіс; Тулпап Ейр; Аеролімузин; 223 Льотний загін Міноборони РФ авіакомпанія Побєда; Авіаційні технології інвестиції сервіс (Авіатіс); авіакомпанія Сімаргл.

Також під санкції потрапить Державна корпорація по організації повітряного руху в Російській Федерації, яка надає аеронавігаційні послуги.

Нагадаємо, що санкційні списки в Україні затверджує Рада національної безпеки і оборони, чиї рішення вводить в дію президент України.

Зараз в ньому 786 юридичних осіб та 1759 фізичних осіб.