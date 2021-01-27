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Україна введе санкції проти 12 російських авіакомпаній за польоти в Крим

Повітряний простір буде закрито для "Побєди" та інших перевізників.

Україна введе санкції проти 12 російських авіакомпаній за польоти в Крим
Фото: aviatis.aero

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня почав процес введення санкцій проти 12 російських авіакомпаній, які всупереч українському законодавству літають в окупований Крим.

З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів, офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострів.

Незважаючи на це російські авіакомпанії продовжують польоти на окупований півострів.

Враховуючи це, Кабінет міністрів пропонує ввести трирічні санкції в вигляді повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією Україні проти наступних авіакомпаній:

  1. Вологодське авіапідприємство;
  2. КрасАвіа;
  3. Коміавіатранс;
  4. авіакомпанія Азімут;
  5. Іраеро;
  6. авіакомпанія Авіасервіс;
  7. Тулпап Ейр;
  8. Аеролімузин;
  9. 223 Льотний загін Міноборони РФ
  10. авіакомпанія Побєда;
  11. Авіаційні технології інвестиції сервіс (Авіатіс);
  12. авіакомпанія Сімаргл.

Також під санкції потрапить Державна корпорація по організації повітряного руху в Російській Федерації, яка надає аеронавігаційні послуги.

Нагадаємо, що санкційні списки в Україні затверджує Рада національної безпеки і оборони, чиї рішення вводить в дію президент України.

Зараз в ньому 786 юридичних осіб та 1759 фізичних осіб.

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