Голосування за кандидатуру Вітренка на посаду голови Міненерго відбудеться 28 січня, - Кравчук

Подання від фракції "Слуга народу" щодо його призначення офіційно оформили і передали.

Голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, ймовірно, відбудеться в четвер, 28 січня.

Про це повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, це підтвердив також голова фракції.

"Подання від фракції щодо цієї кандидатури ми вже офіційно оформили і передали. Тепер уже від прем'єр-міністра мають бути внесені всі документи. Наскільки мені відомо, і голова фракції підтвердив, дуже ймовірно, що голосування відбудеться завтра", - зазначила Кравчук.

Нагадаємо, 21 грудня 2020 року Кабінет міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики. Перед цим Вітренко, якому 17 грудня у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віце-прем'єром - міністром енергетики, подав декларацію як кандидат на посаду заступника голови Міненерго.

25 січня у КВЦ "Парковий" відбулось засідання фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським та в.о. міністра енергетики Вітренком. Одне з ключових питань засідання - про призначення Вітренка першим віцепрем’єром. На засіданні було прийнято рішення про збір підписів за його призначення.

При цьому Вітренко не погодився з пропозицією депутатів відмовитися від премії в $4 млн за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Джерела у "Слузі народу" повідомили LB.ua, що ситуація та "розклад" у фракції змінилися. Депутати, наближені до Ріната Ахметова, готові підтримати Вітренка в обмін на обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Наближені ж парламентарі до Ігора Коломойського, після конфлікту навколо нардепа Олександра Дубінського, навпаки, змінили позицію та можуть не дати голоси за Вітренка.