Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Голован

На думку адвоката, це провокація, котра має на меті зруйнувати такого роду провокаціями стратегічне партнерство між Україною і США.

Через два дні після інавгурації президента США були відкриті нові провадження щодо п’ятого Президента Порошенка та новообраного президента США Джо Байдена. Про це на брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

«22 січня, через два дні після інавгурації президента Сполучених Штатів було зареєстровано два нових кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність колишнього Генерального прокурора України Шокіна з боку п’ятого Президента України Порошенка і теперішнього президента Сполучених Штатів Байдена», – повідомив адвокат Головань.

«Хто ж виконавці цієї провокації? А виконавці все ті ж. Визнаний міжнародним співтовариством агент держави-агресора Деркач, Печерський суд і чинна українська влада, якою маніпулюють агенти держави-агресора», – зазначає Ігор Головань.

«Тобто знову намагаються зруйнувати такого роду провокаціями стратегічне партнерство між Україною і США», - резюмує він.