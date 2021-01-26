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Тимошенко: закон про референдум позбавляє людей можливості визначати державну політику 

На думку лідерки «Батьківщини», в чинній редакції народ ніколи не зможе провести референдум.

Тимошенко: закон про референдум позбавляє людей можливості визначати державну політику 
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

«Батьківщина» не підтримала закон про народовладдя через те, шо, згідно з нормами та процедурами, які прописані в документі, люди просто не зможуть домогтися референдуму з питань, які їх справді турбують. На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час обговорення поправок до законопроєкту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. 

Юлія Тимошенко нагадала, що головне зобов’язання президента, яке він брав перед суспільством, було запровадження народовладдя. «Він переконував, що кожне важливе питання буде спочатку прийматися на референдумі народом і лише потім втілюватиметься в життя.Минуло два роки. Аж поки був внесений закон про народовладдя. Не першим, як було обіцяно. І в редакції, за якою народ провести референдум не зможе ніколи», – обурилася Юлія Тимошенко

Вона зауважила, що команда «Батьківщини» внесла понад триста правок для того, щоб дати людям можливість визначати політику держави. «На жаль, більшість цих правок не врахована. На голосування виноситься закон професійно непридатний, зроблений таким чином, щоб люди не могли пробитися через цю стіну», – застерегла голова партії. 

«Це ілюзія народовладдя, це абсолютна його імітація. Тому ми маємо розробити та ухвалити чесний закон про референдум, що нарешті дасть людям реальну можливість впливати на курс країни, який понад 70 відсотків громадян вважають хибним», – наголосила Юлія Тимошенко.

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