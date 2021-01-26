Тимошенко закликала прийняти законопроєкт, що забезпечить дешевий газ населенню

Лідерка "Батьківщини" вважає, що у парламенту є всі інструменти, щоб вирішити тарифне питання.

Зменшити ціну на газ вимагають партія «Батьківщина» та 255 рад усіх рівнів. На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді.

Для цього, за її словами, потрібно якнайшвидше ухвалити закон №1177 і спрямувати український газ на потреби людей.

«Ми закликаємо прийняти закон, який віддасть людям газ українського видобутку і газ у сховищах. Якщо обмежити рентабельність 30 відсотками, то з усіма податками й витратами на транспортування ціна складе не більше трьох гривень за кубометр, а не сім, як зараз пропонують урядовці», – пояснила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» звинуватила посадовців в тому, що вони намагаються нажитися на українцях.

«Газ у газові сховища закачувався протягом всього літа за низькими цінами. Куди зараз поділися 28 тисяч кубометрів газу, які мають ціну до трьох гривень за кубометр, а людям хочуть продавати по сім? Так само український газ, його собівартість, транспортування, ПДВ та 30% рентабельності – 3 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Але чомусь його продають по сім тисяч, та ще й гатять субсидії з бюджету. Де тут розум, де совість?» – обурилася Юлія Тимошенко.

Розв’язувати тарифне питання, запевнила лідер «Батьківщини», треба якнайшвидше.

«Тарифне питання потрібно вирішувати негайно. У парламенту для цього є всі інструменти!» – підсумувала Юлія Тимошенко.