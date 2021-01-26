​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
ГоловнаПолітика

Тимошенко закликала прийняти законопроєкт, що забезпечить дешевий газ населенню

Лідерка "Батьківщини" вважає, що у парламенту є всі інструменти, щоб вирішити тарифне питання.

Тимошенко закликала прийняти законопроєкт, що забезпечить дешевий газ населенню
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Зменшити ціну на газ вимагають партія «Батьківщина» та 255 рад усіх рівнів. На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді.

Для цього, за її словами, потрібно якнайшвидше ухвалити закон №1177 і спрямувати український газ на потреби людей.

«Ми закликаємо прийняти закон, який віддасть людям газ українського  видобутку і газ у  сховищах. Якщо обмежити рентабельність 30 відсотками, то з усіма податками й витратами на транспортування ціна складе не більше трьох гривень за кубометр, а не сім, як зараз пропонують урядовці», – пояснила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» звинуватила посадовців в тому, що вони намагаються нажитися на українцях.

«Газ у газові сховища закачувався протягом всього літа за низькими цінами. Куди зараз поділися 28 тисяч кубометрів газу, які мають ціну до трьох гривень за кубометр, а людям хочуть продавати по сім? Так само український газ, його собівартість, транспортування, ПДВ та 30% рентабельності – 3 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Але чомусь його продають по сім тисяч, та ще й гатять субсидії з бюджету. Де тут розум, де совість?» – обурилася Юлія Тимошенко.

Розв’язувати тарифне питання, запевнила лідер «Батьківщини», треба якнайшвидше.

«Тарифне питання потрібно вирішувати негайно. У парламенту для цього є всі інструменти!» – підсумувала Юлія Тимошенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також