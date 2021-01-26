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Трамп відкрив у Флориді "офіс колишнього президента"

Установа буде знаходитися в тому ж окрузі, що й приватна резиденція Трампа.

Трамп відкрив у Флориді "офіс колишнього президента"
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп у понеділок, 25 січня, оголосив про створення "офісу колишнього президента". Він базуватиметься у Флориді.

Цей офіс буде відповідати за листування Трампа, його публічні заяви і виступи та іншу офіційну діяльність як колишнього керівника держави.

Президент продовжить представляти інтереси американського народу, йдеться в заяві пресслужби 45-го президента США.

Офіс колишнього президента буде розташовуватися в окрузі Палм-Біч, там де й приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго.

Як відзначає The Hill, назва офісу підсилює припущення про те, що Трамп все-таки не балотуватиметься в президенти у 2024 році.

Нагадаємо, що Трамп був президентом США у 2017-2021 роках. У 2020 році він програв вибори, набравши тільки 232 голоси виборників проти 306 у демократа Джо Байдена. За Трампа проголосували 74,2 млн (46,9%) американців, за Байдена - 81,3 млн (51,3%).

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