Байден поверне тимчасову заборону на в'їзд до США з Бразилії і країн Європи

Президент США Джо Байден відновить тимчасову заборону на в'їзд до США з Великобританії, Ірландії, країн Шенгенської зони і Бразилії. Минулого тижня обмеження для подорожувальників скасував 45-ий президент Дональд Трамп.

Також Байден впровадить обмеження для людей, котрі нещодавно побували в ПАР, де зафіксовано новий штам коронавірусу. Відповідну інформацію офіційний представник Білого дому підтвердив CNN.

Рішення Трампа зняти обмеження на подорожі викликало критику в команді нового президента. Представниця Байдена Джейн Псакі зазначила, що час для таких рішень іще не прийшов.

"За порадою нашої команди з охорони здоров'я адміністрація не має наміру знімати ці обмеження з 26 січня. Ми навіть плануємо посилити заходи охорони громадського здоров'я у міжнародних поїздкаї, щоб ще більше скоротити поширення коронавірусу", - зазначила вона.

Найбільшого піку поширення коронавірусу в США набуло 8 січня, коли зафіксували понад 300 000 нових випадків. Після цього число нових інфікованих пішло на спад. 23 січня зареєстрували 167 954. Загальна кількість захворілих перевищує 25 млн.

Нагадаємо, навесні минулого року США закрили в'їзд для подорожувальників з Європи через коронавірус. У квітні Сполучені Штати вийшли на перше місце в світі за кількістю інфікованих і летальних випадків від СOVID-19.

На початку липня в Імміграційній і митній службі США (ICE) оголосили, що іноземним студентам, які здобувають вищу освіту в США, доведеться покинути країну, якщо їх університети через пандемію COVID-19 перейдуть винятково на онлайнове навчання.