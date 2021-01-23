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Першу розмову як президент Байден провів з Трюдо

Також він зателефонував президентові Мексики.

Першу розмову як президент Байден провів з Трюдо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо став першим іноземним лідером, з яким 46-й президент Сполучених Штатів Джозеф Байден провів телефонну розмову.

Про це інформує Голос Америки.

Під час розмови, згідно з офіційним повідомленням, обговорювалися питання співпраці у сфері вакцинації, обміну медичними фахівцями, безперебійного постачання медичних препаратів і обладнання.

Крім того, Байден і Трюдо погодилися розширити співпрацю в галузі оборони і в Арктиці.

Трюдо назвав вступ Байдена на посаду "новою ерою" у двосторонніх відносинах. Однак відносини почалися з розбіжностей щодо нафтопроводу Keystone XL з Канади у США, будівництво якого Байден зупинив своїм указом.

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо планують зустрітися в лютому, повідомили в офісі канадського прем’єра після телефонної розмови двох лідерів.

Про свою телефонну розмову з Джо Байденом повідомив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Обрадор назвав бесіду "приємною і поважною", вказавши, що відносини двох держав будуть хорошими заради вигоди обох народів.

Нагадаємо, Байден у перший день свого президентства підписав 17 документів, переважно спрямованих на скасування розпоряджень його попередника Дональда Трампа.

Зокрема, він повернув Штати до Паризької кліматичної угоди, з якої вони вийшли у листопаді 2020 року. Адміністрація надішле відповідного листа до ООН, після чого США знову стануть членами через 30 днів.

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