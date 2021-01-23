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В Італії через смерть дитини частково заблокували соціальну мережу TikTok

10-річна дівчинка нібито брала участь у “челенджі з удушення".

В Італії через смерть дитини частково заблокували соціальну мережу TikTok
Фото: theguardian.com

Через смерть дитини в Італії до 15 лютого частково заблокували соціальну мережу TikTok.

Про це пише theguardian.com.

Смерть 10-річної дівчинки, яка нібито брала участь у “челенджі з удушення” у соцмережі, розслідує прокуратура.

TikTok заблоковано для користувачів, вік яких не можна точно встановити. Згідно з умовами використання TikTok, користувачам повинно бути не менше 13 років.

Дівчинка померла в лікарні Палермо після того, як її 20 січня знайшла у ванній кімнаті п'ятирічна сестра. Біля дівчинки лежав мобільний телефон, який вилучила поліція.

У TikTok заявили, що компанія не змогла “ідентифікувати будь-який контент на своєму сайті, який міг би спонукати дівчину брати участь у такому виклику”.

“Агентство зі захисту даних Італії подало позов проти TikTok в грудні, стверджуючи про “недостатню увагу до захисту неповнолітніх” і критикуючи простоту підписки на відео-додаток”, – зазначили у виданні.

Нагадаємо, Окружний суд Вашингтона тимчасово заборонив владі США обмежувати роботу TikTok.

У жовтні пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив, що заблокував китайську соцмережу й додаток TikTok через неможливість відфільтрувати "аморальний" та "непристойний" контент.

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