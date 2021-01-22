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"Британський" штам коронавірусу може бути смертельнішим, - Джонсон

Очікується, що вже наявні вакцини будуть дієвими як проти старого, так і проти нового штамів.

"Британський" штам коронавірусу може бути смертельнішим, - Джонсон
Фото: EPA/UPG

Попередні дані досліджень вчених свідчать про те, що "британський" штам коронавірусу призводить до більшої кількості смертей, ніж звичайний.

Про це заявив голова уряду Британії Борис Джонсон, повідомляє BBC.

"На додаток до швидшого розповсюдження, тепер також виявляється, що є деякі докази того, що новий штам, який вперше був виявлений у Лондоні та на південному сході (Англії - ред.), може бути пов'язаний з вищим ступенем смертності", - сказав Джонсон.

Втім, як зазначає видання, наразі немає остаточних висновків, що "британський" штам вірусу становить більшу небезпеку, ніж "китайський". Очікується, що вже наявні вакцини будуть дієвими як проти старого, так і проти нового штамів.

Дослідники після порівняння рівня смертності серед інфікованих звичайним коронавірусом та новим штамом попередньо дійшли висновку, що останній частіше призводить до смерті. Аналіз здійснювали науковці з дорадчої групи New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG).

Раніше, 4 січня, міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок повідомив, що новий штам коронавірусу, що походить з Південної Африки, є більш небезпечним ніж так званий британський, який на 70% заразніший від попередніх варіацій.

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