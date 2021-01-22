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Бюро ПАРЄ відхилило дебати на січневій сесії щодо ситуації з правами людини в Криму

Бюро схвалило дебати щодо високих технологій та свободи слова і щодо отруєння Навального.

Бюро ПАРЄ відхилило дебати на січневій сесії щодо ситуації з правами людини в Криму
Фото: assembly.coe.int

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи відхилило обговорення ситуації з правами людини в Криму на сесії, що відбудеться протягом 25-28 січня. 

Про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела. Також відхилили дебати щодо ситуації з правами людини в Білорусі. 

Водночас Бюро схвалило дебати щодо високих технологій та свободи слова і щодо отруєння Навального.

Нагадаємо, що 19 січня справу про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального заслухали в комітеті з юридичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи.

Раніше нова глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева повідомляла, що вважає за доцільне порушити перед асамблеєю питання отруєння і затримання Навального в рамках оскарження повноважень Росії.

Зимова сесія ПАРЄ відбуватиметься у гібридному форматі. Частина національних делегацій візьме участь онлайн, якісь делегації приїдуть на сесію до Страсбурга. Українська делегація поїде на сесію в неповному складі.

Нагадаємо, що українська делегація в ПАРЄ 11 січня ухвалила рішення припинити повноваження Єлизавети Ясько на посаді голови делегації. Новим її керівником стала народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева.Докладніше про це читайте у матеріалі LB.ua "Борьба мураевьев. Как "слуги" бросили тень на ПАСЕ". 

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