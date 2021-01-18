Українська делегація в ПАРЄ планує порушити питання щодо Навального

Російського опозиціонера затримали в Москві після повернення з Німеччини.

Нова голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева вважає доцільним порушити питання отруєння та затримання російського опозиціонера Олексія Навального у рамках оскарження повноважень Росії.

Про це завила Марія Мезенцева.

"Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись в тому числі на цих подіях (довкола Навального - ред.)", - написала вона у фейсбуці.

За словами Мезенцевої, 19 січня Навальний мав виступити у комітеті ПАРЄ із правових питань. Водночас, з огляду на його затримання, це навряд чи відбудеться.

Мезенцева написала, що в українській делегації обговорюють кейс Навального та його потенційний розвиток.

Нагадаємо, що учора Навальний разом зі своєю дружиною Юлією вилетіли з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння токсином типу "Новачок". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві.

Офіційна причина затримання Олексія Навального - ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.