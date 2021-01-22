Через COVID-19 у Німеччині померли понад 50 тис. людей

За минулу добу в Німеччині підтвердили 17 862 нових випадки зараження коронавірусом та 859 смертей.

Від початку пандемії COVID-19 у Німеччині померли понад 50 тисяч людей, у яких було підтверджено інфікування коронавірусом, передає DW.

Згідно з даними Інститут у Роберта Коха, станом на ранок п'ятниці, 22 січня, кількість жертв сягнула 50 642. За минулу добу у Німеччині підтвердили 17 862 нових випадки зараження коронавірусом та 859 смертей людей з діагнозом COVID-19.

Рівно тиждень тому за 24 години було зафіксовано 1 113 нових смертей. Максимальна кількість жертв коронавірусу за добу (1 244) була зафіксована 14 січня.

Експерти вважають, що кількість смертей від COVID-19 була б у рази більшою без локдауну, який почав діяти у Німеччині з 1 листопада.

Як повідомляли, у вівторок, 19 січня, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та очільники урядів федеральних земель домовилися щодо посилення та продовження локдауну в країні до 14 лютого. Серед нових карантинних заходів - запровадження обов'язкового носіння медичних масок у магазинах та у громадському транспорті.

При цьому дозволені будуть як найбільш поширені одноразові медичні маски, так і респіратори класів FFP2 чи KN95/N95. Водночас використовувати маски з тканини та прикривати рота й носа предметами одягу заборонено.