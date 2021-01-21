У Росії солдата-строковика, який застрелив вісім товаришів по службі, засудили до 24,5 року колонії

Військовий суд у місті Чита, Росія, засудив солдата-строковика Раміля Шамсутдінова до 24 років і шести місяців колонії суворого режиму за вбивство вісьмох колег по службі.

Як повідомляє Радіо Свобода, спочатку Шамсутдінову загрожувало довічне ув’язнення, але присяжні попросили про менш суворе покарання. З урахуванням цього прохання суд уже не міг засудити обвинуваченого до довічного позбавлення волі.

Сторона обвинувачення просила для Шамсутдінова 25 років колонії.

У жовтні 2019 року Раміль Шамсутдінов відкрив вогонь по колегах по службі у військовій частині в населеному пункті Гірський у Забайкальському краї. Загинули вісім людей. Рядовий пояснив свій вчинок знущаннями з боку офіцерів і колег по службі.

Після справи про масове вбивство була порушена також справа про нестатутні відносини щодо Шамсутдінова. У березні 2020 року обвинувачений, рядовий Руслан Мухатов отримав два роки умовно. Шамсутдінов проходив у справі потерпілим.