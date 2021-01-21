Уряд країни організував 14 "туристичних зон", межі яких мандрівникам залишати не можна.

Шрі-Ланка відкрила кордони для іноземних туристів після 10-місячного локдауну. Для в'їзду в країну знадобиться негативний тест на COVID-19.

Про це з посиланням на французькі ЗМІ інформує "Інтерфакс-Україна".

"У четвер повністю відновилася робота двох міжнародних аеропортів країни, які обслуговують комерційні рейси. Для в'їзду іноземні мандрівники зобов'язані надати негативні тести на COVID-19, отримані не раніше ніж за 96 годин до вильоту", - пишуть ЗМІ.

Крім цього, туристам потрібно буде здати повторний аналіз після прибуття до готелю. Якщо поїздка триватиме більше ніж тиждень, знадобиться і третій тест на COVID-19. Якщо який-небудь з аналізів виявиться позитивним, є два шляхи: безсимптомні туристи пройдуть самоізоляцію в готелі, інших направлять на лікування в госпіталі.

Після прибуття на Шрі-Ланку туристи зможуть проживати в спеціально відведених 55-ти готелях окремо від місцевих жителів.

Загалом уряд країни організував 14 "туристичних зон", межі яких мандрівникам залишати не можна. У перші два тижні гостей зобов'язані супроводжувати в поїздках офіційні особи.

Візу для відвідування країни можна оформити тільки онлайн, після прибуття цього зробити не вийде. Попередньо потрібно забронювати готель, оплатити майбутні ПЛР-тести і медичну страховку, яка обійдеться в $12.

Шрі-Ланка оголосила про відновлення міжнародних подорожей усупереч зростанню захворюваності населення на COVID-19. Станом на 21 січня там зареєстровано понад 55 тис. випадків коронавірусу, добовий приріст - 770. Економіка Шрі-Ланки, як і багатьох інших країн Південно-Східної Азії, сильно постраждала через припинення туризму.