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Трамп залишив Байдену "дуже великодушного листа" після від’їзду з Білого дому

Такої традиції дотримувалися усі лідери країни в останні дні перебування на посаді.

Трамп залишив Байдену "дуже великодушного листа" після від’їзду з Білого дому
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден розповів, що Дональд Трамп залишив йому листа - такої традиції дотримувалися усі лідери країни в останні дні їхнього перебування на посаді.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Байден назвав записку Трампа "дуже великодушною" (generous).

"Президент написав дуже великодушного листа", - сказав він урналістам в Білому домі 20 січня, через кілька годин після своєї інавгурації. При цьому пр озміст Листа Байден поки що не повідомив.

"Оскільки це було особисто, то я не буду говорити про це, поки не поговорю з ним", - пояснив Байден.

Аналітики припускали, що після заяв Трампа про те, що вибори 3 листопада були у нього "вкрадені", Трамп не буде дотримуватися традиції писати листа своєму наступнику. Трамп також став першим президентом США за 152 роки, який не був присутній на інавгурації свого наступника.

Зазначимо, що після завершення повноважень у 2017 році тодішній президент Барак Обама також написав Трампу записку, в якій наголошував на важливості демократії.

Нагадаємо, вчора 45-й президент США Трамп полишив Білий дім, де він разом зі своєю родиною мешкав протягом чотирьох років його президентського терміну.

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